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ВСУ уничтожили почти 365 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Воскресенье 07 января 2024 08:15
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ВСУ уничтожили почти 365 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ Фото: ВСУ уничтожили почти 365 тысяч оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 6 января, украинские военные ликвидировали еще 860 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 364 730 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 364 730 (+860) человек ликвидировано;
  • танков - 6022 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11180 (+22) ед.;
  • артиллерийских систем - 8653 (+36) ед.;
  • РСЗО - 951 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 637 (+4) ед.;
  • самолетов - 329 (+0) ед.;
  • вертолетов - 324 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6811 (+24) ед.;
  • крылатые ракеты - 1786 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 23 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11523 (+45) ед.;
  • специальная техника - 1327 (+10) ед.

ВСУ уничтожили почти 365 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 07.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), оккупанты стягивают резервы в районе Кременной и готовятся к новым штурмам вблизи Невского и Белогоровки в Луганской области.

Тем временем наши военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

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