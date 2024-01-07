ВСУ уничтожили почти 365 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 6 января, украинские военные ликвидировали еще 860 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 364 730 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 364 730 (+860) человек ликвидировано;
- танков - 6022 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 11180 (+22) ед.;
- артиллерийских систем - 8653 (+36) ед.;
- РСЗО - 951 (+1) ед.;
- средства ПВО - 637 (+4) ед.;
- самолетов - 329 (+0) ед.;
- вертолетов - 324 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6811 (+24) ед.;
- крылатые ракеты - 1786 (+0) ед.;
- корабли/катера - 23 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11523 (+45) ед.;
- специальная техника - 1327 (+10) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 07.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), оккупанты стягивают резервы в районе Кременной и готовятся к новым штурмам вблизи Невского и Белогоровки в Луганской области.
Тем временем наши военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.