ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет и более 1100 оккупантов, - Генштаб

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 1160 российских интервентов, и теперь общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину увеличились до 416 800 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще один самолет и 16 танков противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 416800 (+1160) человек ликвидировано;

танков - 6640 (+16) ед.;

боевых бронированных машин - 12639 (+28) ед.;

артиллерийских систем - 10188 (+35) ед.;

РСЗО - 1003 ед.;

средства ПВО - 696 ед.;

самолетов - 347 (+1) ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7843 (+14) ед.;

крылатые ракеты - 1915 ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13332 (+65) ед.;

специальная техника - 1620 (+3) ед.

Ситуация на фронте 3 марта

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ в утренней сводке рассказали, что на фронте за прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Военные добавили, что враг активно штурмует на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также отмечалось, что авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Кроме того, подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству врага.