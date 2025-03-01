ВСУ поразили 11 районов с оккупантами на фронте за сутки. Какая ситуация на фронте

За последние сутки зимы на фронте в Украине произошло 91 боевое столкновение. В частности, ВСУ поразили 11 районов с оккупантами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Ситуация на отдельных направлениях

За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялась одна вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал дважды. Пытался продвинуться вперед неподалеку Ивановки и Ямполовки.

Также, вчера враг дважды штурмовыми действиями пытался вытеснить ВСУ с позиций в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении состоялось два штурмовых действия захватчиков в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Торецком направлении украинские воины отбили 16 атак в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 26 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Новоукраинка, Песчаное, Котлино, Надиевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских наступательных действий. Усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Константинополь и Скудное.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг трижды пытался подвинуть ВСУ с занимаемых позиций на Гуляйпольском направлении, в районах Привольного и Ровнополя.

На Ореховском направлении, в районах Пятихаток и Каменского, захватчики совершили три атаки позиций украинских защитников.

На Приднепровском направлении оккупационные войска активных наступательных действий не проводили.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 18 атак противника, враг нанес 527 артиллерийских обстрелов, из них 18 - из реактивных систем залпового огня, совершил 25 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.