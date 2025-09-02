ua en ru
ВСУ обезвредили еще 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

Украина, Вторник 02 сентября 2025 07:16
ВСУ обезвредили еще 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне Иллюстративное фото: уничтоженная русская (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

За минувшие сутки российские войска потеряли 800 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки, 1 сентября, Силы обороны Украины уничтожили 800 российских захватчиков, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий на фронте.

Таким образом, общие потери личного состава армии РФ на 1 287-е сутки полномасштабной войны достигли 1 083 790 убитыми и ранеными.

Кроме человеческих потерь, враг продолжает нести значительные материальные потери.

ВСУ уничтожили по состоянию на 2 сентября 2025:

  • танков - 11 156 (+1);
  • боевых бронированных машин - 23 233 (+4);
  • артиллерийских систем - 32 301 (+53);
  • РСЗВ - 1 477 (+1);
  • средств ПВО - 1 213;
  • самолетов - 422;
  • вертолетов - 341;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 55 446 (+170);
  • крылатых ракет - 3 664;
  • кораблей/катеров - 28;
  • подводных лодок - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 60 488 (+89);
  • специальной техники - 3 952.

Ситуация на фронте

Напомним, враг увеличил количество боестолкновений по всем направлениям фронта.

С начала суток зафиксировано 160 боев. Российская армия нанесла 44 авиаудара и использовала 77 управляемых авиабомб. Также враг атаковал 1960 дронами-камикадзе и совершил 3665 обстрелов позиций ВСУ и украинских населенных пунктов.

К слову, российские войска в августе усилили атаки управляемыми авиационными бомбами (КАБами) по позициям Сил обороны и прифронтовых населенных пунктах.

