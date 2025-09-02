ВСУ обезвредили еще 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

За минувшие сутки российские войска потеряли 800 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

ВСУ уничтожили по состоянию на 2 сентября 2025:

Таким образом, общие потери личного состава армии РФ на 1 287-е сутки полномасштабной войны достигли 1 083 790 убитыми и ранеными.

За прошедшие сутки, 1 сентября, Силы обороны Украины уничтожили 800 российских захватчиков, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий на фронте.

Ситуация на фронте

Напомним, враг увеличил количество боестолкновений по всем направлениям фронта.

С начала суток зафиксировано 160 боев. Российская армия нанесла 44 авиаудара и использовала 77 управляемых авиабомб. Также враг атаковал 1960 дронами-камикадзе и совершил 3665 обстрелов позиций ВСУ и украинских населенных пунктов.

К слову, российские войска в августе усилили атаки управляемыми авиационными бомбами (КАБами) по позициям Сил обороны и прифронтовых населенных пунктах.