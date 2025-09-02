ВСУ обезвредили еще 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне
За минувшие сутки российские войска потеряли 800 оккупантов убитыми и ранеными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки, 1 сентября, Силы обороны Украины уничтожили 800 российских захватчиков, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий на фронте.
Таким образом, общие потери личного состава армии РФ на 1 287-е сутки полномасштабной войны достигли 1 083 790 убитыми и ранеными.
Кроме человеческих потерь, враг продолжает нести значительные материальные потери.
ВСУ уничтожили по состоянию на 2 сентября 2025:
- танков - 11 156 (+1);
- боевых бронированных машин - 23 233 (+4);
- артиллерийских систем - 32 301 (+53);
- РСЗВ - 1 477 (+1);
- средств ПВО - 1 213;
- самолетов - 422;
- вертолетов - 341;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 55 446 (+170);
- крылатых ракет - 3 664;
- кораблей/катеров - 28;
- подводных лодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 60 488 (+89);
- специальной техники - 3 952.
Ситуация на фронте
Напомним, враг увеличил количество боестолкновений по всем направлениям фронта.
С начала суток зафиксировано 160 боев. Российская армия нанесла 44 авиаудара и использовала 77 управляемых авиабомб. Также враг атаковал 1960 дронами-камикадзе и совершил 3665 обстрелов позиций ВСУ и украинских населенных пунктов.
К слову, российские войска в августе усилили атаки управляемыми авиационными бомбами (КАБами) по позициям Сил обороны и прифронтовых населенных пунктах.