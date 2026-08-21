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ВСУ смогли продвинуться вперед в Донецкой области, - ISW

08:42 21.08.2026 Пт
2 мин
Также украинские воины совершили несколько успешных контратак
aimg Юлия Капитонова
Фото: Украинские воины имеют успехи на многих участках фронта (facebook.com/831MirgorodBrTA)

Вчера Силы обороны Украины прорвались вперед в Донецкой области - к югу от Доброполья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в северо-западной части Водянского (южнее Доброполья)", - сообщают американские аналитики.

По их словам, российские войска также заявляют о продвижении на этом участке фронта, однако никаких подтверждений их словам пока нет.

Несмотря на это, доподлинно известно, что армия РФ недавно продвинулась юго-западнее Покровска.

Согласно данным ISW, за прошедшие двое суток российские захватчики продолжали наступательные операции на севере Харьковской области. Однако они не смогли сдвинуться с места - Силы обороны Украины провели новые успешные контратаки.

"Российские войска атаковали на направлениях Боровой и Купянска 20 августа, когда украинские войска контратаковали севернее Купянска, но ISW не обнаружил доказательств продвижения российских войск", - отмечают аналитики.

ISW обращает внимание на то, что армия РФ увеличивает количество ударов на Купянском направлении. Это может свидетельствовать о подготовке врага к будущим наземным атакам.

"Российские войска также продолжают использовать видеозаписи, измененные с помощью искусственного интеллекта, для создания ложных заявлений о продвижении", - предупреждают американские аналитики.

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