Посол рассказала, когда НАТО сможет обсудить заявку Украины на вступление в альянс
Официальная заявка Украины на вступление в НАТО смогла формализовать диалог по поводу будущего членства в Североатлантическом альянсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в НАТО Наталии Галибаренко в ходе онлайн-брифинга.
"Что касается конкретного плана действий, то здесь, конечно, мяч - на стороне НАТО. Потому что после того, как заявка была официально передана, теперь страны-члены должны предварительно провести обсуждение нашей заявки и высказать свою позицию", - заявила Галибаренко.
Посол добавила, что теперь дискуссия о будущем членстве в НАТО приобрела формализованный характер. Раньше это были неофициальные обсуждения, которые представители Украины вели в кулуарах, потому что официально не поднимался такой вопрос.
"Теперь это обсуждение будет проходить уже в рамках Североатлантического совета на разных уровнях", - добавила посол.
Уже одно из первых обсуждений должно состояться на уровне послов. Не исключается, что второе обсуждение пройдет в рамках заседания министров обороны во время формата "Рамштайн" 12-13 октября. В ноябре планируется заседание министров иностранных дел НАТО.
Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.
Как впоследствии стало известно, в Соединенных Штатах Америки считают, что вступление Украины в НАТО пока "некогда".
Более того, издание Politico пишет, что заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО якобы "стала неожиданностью" для администрации президента США Джо Байдена.
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