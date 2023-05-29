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ВСУ осуществляют контратаки и продвигаются в Донецкой области: карты боев ISW

Фото: украинские военные продвигаются в Донецкой области (facebook/MinistryofDefence)
Автор: Максим Шушко

По всей линии фронта идут боевые действия между украинскими военными и российскими оккупантами. Украинские силы осуществляют контратаки в районе Орехово-Василовки и продвигаются по Донецкому направлению.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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28 мая российские войска не проводили подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области.

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Российская оккупационная армия, ночью 29 мая, совершила масштабную воздушную атаку по территории Украины. Во многих областях сообщается о работе сил противовоздушной обороны.

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