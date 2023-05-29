ВСУ осуществляют контратаки и продвигаются в Донецкой области: карты боев ISW

По всей линии фронта идут боевые действия между украинскими военными и российскими оккупантами. Украинские силы осуществляют контратаки в районе Орехово-Василовки и продвигаются по Донецкому направлению.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
28 мая российские войска не проводили подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области.
"Южная ось"
Российская оккупационная армия, ночью 29 мая, совершила масштабную воздушную атаку по территории Украины. Во многих областях сообщается о работе сил противовоздушной обороны.
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