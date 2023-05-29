ЗСУ здійснюють контратаки та просуваються у Донецькій області: карти боїв ISW

По всй лінії фронту точаться бойові дії між українськими військовими та російськими окупантами. Українські сили здійснюють контратаки в районі Оріхово-Василівки та просуваються на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
28 травня російські війська не проводили підтверджених наземних атак на заході Донецької області.
"Південна вісь"
Російська окупаціна армія, вночі 29 травня, здійснила масштабну повітряну атаку по території України. У багатьох областях повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони.
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