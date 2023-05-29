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ЗСУ здійснюють контратаки та просуваються у Донецькій області: карти боїв ISW

Фото: українські військові просуваються у Донецькій області (facebook/MinistryofDefence )
Автор: Максим Шушко

По всй лінії фронту точаться бойові дії між українськими військовими та російськими окупантами. Українські сили здійснюють контратаки в районі Оріхово-Василівки та просуваються на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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28 травня російські війська не проводили підтверджених наземних атак на заході Донецької області.

"Південна вісь"

Російська окупаціна армія, вночі 29 травня, здійснила масштабну повітряну атаку по території України. У багатьох областях повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони.

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