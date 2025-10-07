RU

В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь

Фото: Александр Сырский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Беспилотные системы являются важным аргументом для сдерживания и уничтожения противника. Именно поэтому увеличивается количество соответствующих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

По его словам, в условиях значительного преобладания российского агрессора в личном составе, беспилотные системы являются весомым аргументом для сдерживания противника и его уничтожения на поле боя.

"Нет другого выбора, чем воевать качеством и умением", - считает главком.

Сырский сообщил о результатах применения беспилотных авиационных комплексов в сентябре. По его словам, в течение сентября наши беспилотные авиационные комплексы поразили 66,5 тысяч целей противника, что на 10,8% больше чем в августе.

Из них 39,2 тыс. поражений приходится на дроны-камикадзе. При этом поражено или уничтожено 18 159 военнослужащих оккупационной армии.

Он отметил, что количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами почти удвоилось. Это свидетельствует о росте внимания командиров к этому важному компоненту беспилотных систем.

"Преимущество в применении FPV - и в дальнейшем в нашу пользу, хотя противник делает все, чтобы приблизиться к паритету", - считает он.

Сейчас военное командование продолжает масштабирование подразделений Сил беспилотных систем и разворачивает рекрутинг для подразделений СБС. Сырский также отметил необходимость оптимизации структуры подразделений, улучшении взаимодействия с пехотными частями и безотлагательном решении проблемных вопросов.

Глава ВСУ поблагодарил военнослужащих беспилотных систем за вклад в дело уничтожения врага и упорство в выполнении боевых задач.

"Еще раз искренне благодарю воинов беспилотных систем Сил обороны за большой вклад в дело уничтожения врага, упорство в выполнении боевых задач, неравнодушие к развитию этого направления", - сказал Сырский.

 

Силы беспилотных систем

В начале прошлого года в Украине заговорили о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил. В Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск. Сначала СБС возглавил Вадим Сухаревский.

А в этом году Силы беспилотных систем возглавил Роберт "Мадьяр" Бровди. После его назначения пять подразделений "Линии дронов" и семь подразделений СБС объединены в Группировку Сил беспилотных систем.

На днях он рассказал, что в Силах беспилотных систем ВСУ появились новые бригады, а также 1-й отдельный Центр. Также в октябре начнется рекрутинг в группировку.

