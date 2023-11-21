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РФ нанесла ракетный удар по Запорожью: пострадали частные дома

Запорожье, Вторник 21 ноября 2023 22:03
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РФ нанесла ракетный удар по Запорожью: пострадали частные дома Архивное фото: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 21 ноября, нанесла ракетный удар по одному из районов Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Около 20:43 российские террористы нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожье", - говорится в заявлении.

По его словам, ракета, тип которой сейчас устанавливается, попала по открытой территории. Информации о пострадавших в соответствующие службы не поступало.

"Взрывной волной повреждены несколько частных домов", - добавил Малашко.

Удары по Запорожью

Россияне периодически атакуют областной центр с помощью ракет или дронов.

Утром 18 октября россияне попали в многоэтажку в Запорожье. Тогда захватчики ударили по городу ракетами С-300. Так, одна из них попала в многоквартирный дом, вызвав разрушение квартир в одном из подъездов с 3 по 5 этаж.

Также 24 числа сообщалось, что российские кафиры обстреляли Запорожье с помощью ракет, предварительно баллистических. В городе зафиксировали попадание по территории предприятия.

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