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ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52 в Херсонской области

Фото: ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52 в Херсонской области (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные сегодня, 31 октября, сбили российский ударный вертолет Ка-52 в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Юг".

Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 10 ракет над Николаевской областью и еще две над Одесским регионом.

Ранее мы писали, что Россия сегодня, 31 октября, выпустила по Украине уже более полусотни ракет. Украинские силы ПВО сбили 44 из них. Оккупанты применили самолеты-ракетоносцы стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Также сообщалось, что в воскресенье, 30 октября, украинские военные уничтожили российский ударный вертолет в Харьковской области. Его тип еще устанавливают. Кроме того, 28 октября украинским военным удалось сбить вражеский вертолет Ми-8.

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