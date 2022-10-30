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ВСУ сбили ударный вертолет россиян в Харьковской области

Иллюстративное фото: ВСУ сбили ударный вертолет россиян в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 30 октября, украинские военные уничтожили российский ударный вертолет в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации военных, вражеский ударный вертолет был сбит примерно в 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток". Его тип еще устанавливают.

Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины на юге уничтожили российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1".

Также мы писали, что 28 октября украинским военным удалось сбить вражеский вертолет Ми-8.

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