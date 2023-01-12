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ВСУ сегодня уже уничтожили российские Су-25 и "Орлан-10"

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Украина, Четверг 12 января 2023 11:18
ВСУ сегодня уже уничтожили российские Су-25 и "Орлан-10" Фото: ВСУ сегодня уже уничтожили российские Су-25 и "Орлан-10" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уже с утра 12 января уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Утром 12 января подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Также на юге украинские военные уничтожили БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Как сообщалось, по данным на утро четверга, 12 января, ВСУ ликвидировали за сутки 430 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 113 390 военных. За прошедшие сутки ВСУ удалось сбить российский вертолет.

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