ВСУ сбили российский Ка-52: появились новые подробности
За штурвалом российского вертолета Ка-52, сбитого в воскресенье, 4 декабря, находились первоклассные пилоты. Геликоптер удалось "посадить" на Луганском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
"Из-за поребрика есть подтверждение сбития Ка-52 воинами Днепровской зенитной ракетной бригады 4.12.22! Уничтожен экипаж Бороды - "обладателей" шести орденов "Мужества", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что вертолет был сбит на Луганском направлении.
"Что касается вертолета, то это Луганское направление. Здесь же главное не то, что многомиллионную технику уничтожили, а главное, что погибли профессиональные пилоты, в которых нужно вкладывать миллионы долларов в их обучение и много-много времени, то есть это не год подготовки", - сказал он.
Как сообщалось, в воскресенье, 4 декабря, ВСУ сбили российский вертолет Ка-52.
Также украинские военные в ходе наступательных операций захватили новейший российский танк Т-90М "Прорыв".
При этом за минувшие сутки ВСУ уничтожили 540 оккупантов и вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 91 590 военных.
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