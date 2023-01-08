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Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52

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Украина, Воскресенье 08 января 2023 23:18
Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 Фото: украинские военные уничтожили вертолет Ка-52 (t.me u_now)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 января, во второй половине дня силами украинских военных был сбит вертолет Ка-52, принадлежавший оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушного командования "Центр" в Facebook.

"Очередной вертолет Ка-52 утилизирован", - заявили в командовании.

Военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр" уничтожили еще одно вражеское воздушное судно. По данным Воздушного командования добычей украинских защитников стал российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52.

"Какие колядники такие и подарки!", – добавили военные.

Напомним, сегодня украинским защитникам удалось уничтожить три вертолета российских оккупантов, в частности Ка-52. Типы еще двух были неизвестны, поэтому сбитый военными командования "Центр" вертолет может быть одним из них.

К тому же сегодня Воздушные силы ВСУ показали уничтожение вражеского дрона на востоке нашей страны.

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