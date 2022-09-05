ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Міноборони України пояснили, наскільки небезпечними є ударні БПЛА, передані Росії з Ірану

Новость на русском →
Україна, Понеділок 05 вересня 2022 15:34
У Міноборони України пояснили, наскільки небезпечними є ударні БПЛА, передані Росії з Ірану Фото: Кремль збирався купити у Ірану БПЛА Shahed-191 та Shahed-129 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Ударні безпілотники, які Іран передав Росії, спіткає та сама доля, що й інші БПЛА, що застосовує Міноборони РФ на території України - вони будуть збиті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Це ударні БПЛА, які несуть чимало озброєння: навантаження на цей безпілотник - фактично втричі більше, ніж у нашого "Байрактару" (за заявками виробника). Втім, робити попередні висновки, доки не побачимо його в дії, я не хотів би. Як кажуть: потрібно пробувати. Це звичайна ціль, яку збиватимуть наші зенітні ракетні війська. Як це роблять зараз з "Орланами", з "Форпостами" російськими", - розповів він.

Єдине, на що потрібно робити поправку, за його словами, це те, що це сучасний ударний дрон.

"Але ми не знаємо якість його виробництва, тому що Іран його виробляв не зовсім чесно, з контрабандних частин, тому що країна під санкціями. Нам кажуть, що Росія має сотні, але є сумніви, що там така велика кількість. Плюс - керування цим дроном - це штука непроста. Екіпажам (не менше двох осіб, - ред.) потрібно пройти льотну практику, бойове злагодження, навчитися завдавати ударів по наземних цілях. Сподіватимемося, що він не надто добре зроблений, а наші зенітники збиватимуть їх, як і всі інші БПЛА ворога", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використати їх у війні проти України.

Проте в Ірані відкинули звинувачення США, запевнивши, що виступають проти подальшої ескалації бойових дій.

Пізніше стало відомо, що російські чиновники двічі відвідували аеродром в центрі Ірану, щоб оглянути дрони. Також повідомлялося, що росіяни розпочали тренування на іранських ударних безпілотниках Shahed-191 та Shahed-129.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
DAILY
Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити