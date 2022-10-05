ВСУ сбили два российских вертолета в Херсонской области

Акетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 290 огневых задач. Авиация ВСУ нанесла 7 ударов.

Потери противника в сутки составляют:

31 оккупант;

8 танков;

26 единиц авто-бронетехники;

крупнокалиберная гаубица "Мста-Б";

пушка-гаубица.

В Черном море вражеская корабельная группировка из 9 кораблей продолжает маневрировать без изменения района плавания и степени угрозы. На боевом дежурстве 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя.

К вечеру двумя ракетами С-300 враг нанес ракетный удар по Николаевской области, без потерь. Полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня выпустил по Очакову.

Реактивными системами залпового огня оккупанты обстреляли Марганецкую громаду в Днепропетровской области.

Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше.

Также украинские десантники показали видео из освобожденного села в Херсонской области.

Ранее стало известно, что военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области.

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