ВСУ сбили два российских вертолета в Херсонской области

Вооруженные силы Украины сбили два вражеских вертолета Ми-8 и Ми-24, а также три беспилотника типа "Орлан" в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Акетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 290 огневых задач. Авиация ВСУ нанесла 7 ударов.
Потери противника в сутки составляют:
В Черном море вражеская корабельная группировка из 9 кораблей продолжает маневрировать без изменения района плавания и степени угрозы. На боевом дежурстве 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя.
К вечеру двумя ракетами С-300 враг нанес ракетный удар по Николаевской области, без потерь. Полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня выпустил по Очакову.
Реактивными системами залпового огня оккупанты обстреляли Марганецкую громаду в Днепропетровской области.
Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше.
Также украинские десантники показали видео из освобожденного села в Херсонской области.
Ранее стало известно, что военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области.
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