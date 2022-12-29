RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ зайдут на территорию России, в случае необходимости, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что при необходимости украинские военные могут зайти на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Kyiv Post.

На вопрос, может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины, Данилов ответил, что, конечно же может.

"Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы будем считать необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь", - объяснил он.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, как удары по территории России могут изменить ход войны РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныАлексей ДаниловВойна России против Украины