В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны

Станут ли удары по военным объектам в России тенденцией, как это повлияет на ход войны, что происходит в самом российском обществе после того, как война стала гораздо ближе, и как на это реагируют западные союзники Украины – ниже в материале РБК-Украина.

Россия долгое время обстреливала украинские территории без страха получить симметричный удар по своим городам. В российском истеблишменте, как, впрочем, и среди обычных граждан, первое время культивировалось мнение, что т.н. "спецоперация на Донбассе" – это что-то, что не несет угрозу для территории их страны.

Одними из первых масштабных эпизодов, обесценивающих этот тезис, стали взрывы в Новофедоровке в Крыму на аэродроме "Саки", где базировалась вражеская авиация. За ними, после нескольких небольших диверсий, последовал уже ставший легендарным взрыв на Керченском мосту – символе оккупации Крыма Москвой. Спустя несколько месяцев взрывы стали звучать уже гораздо глубже, в самих российских тылах – на аэродромах и в военных частях.

Почти симметричный ответ

Россия обстреливает Украину в масштабах всей страны уже почти 10 месяцев с определенной периодичностью, которая опирается на количество ракет в кремлевском ВПК. С середины осени военное командование РФ решило взять курс на обстрел критической украинской инфраструктуры, чтобы в преддверие зимы оставить украинцев без света и тепла. С каждой новой атакой России по Украине ВСУ удавалось сбить все больше ракет, но у каждого снаряда есть свой носитель и уж его, в случае повреждения, изготовить за месяц, как партию "Калибров", не получится.

В Саратовской области 5 декабря на военном аэродроме "Энгельс" и под Рязанью на аэродроме "Дягилево" прогремели взрывы. По словам очевидцев, военные объекты, находящиеся на расстоянии сотен километров от границы Украины, атаковали дроны. Именно с этих аэродромов поднимались стратегические бомбардировщики Ту-95, которые били по украинским ТЭЦ и жилым кварталам.

Украинская сторона, комментируя инцидент, не делала никаких конкретных заявлений, но дала понять, что имеет к нему непосредственное отношение. Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что "мы еще ничего не начинали", иронично процитировав российского диктатора Владимира Путина.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов лишь подчеркнул, что за все, что происходит на территории России, ответственность несет сама Россия. В Минобороны ограничились шуткой о недавно появившимся украинском герое по имени Бавовнято, которое играется в местах, где люди нарушают правила курения.

Не успели россияне придумать жизнеспособное объяснение происходящему, как произошел новый взрыв. 6 декабря якобы беспилотник снова атаковал аэродром – на этот раз в Курской области. Параллельно с этим в Брянске произошел взрыв на комбинате "Слава" – дроны, по утверждению российской стороны, упали недалеко от резервуаров с дизельным топливом. Надо сказать, что и 30 ноября на комбинате сообщали о такой же атаке, в результате которой пострадали три резервуара.

Пожар на аэродроме в Курской области (фото: росСМИ)

В ночь с 12 на 13 декабря в Брянской области снова прогремели уже более масштабные взрывы. По информации российской стороны, удар пришелся по воинской части в городе Клинцы. Ночью там вспыхнул пожар, а на утро очевидцы сняли место происшествия – у казарм образовалась внушительных размеров воронка. Чем именно был нанесен удар, можно только предполагать. Украинская сторона никак не комментировала этот случай.

Как итог атак – несколько стратегических бомбардировщиков выведены из строя, несколько российских пилотов погибли. Это та информация, о которой говорили в российском минобороны, поэтому в ее достоверности можно усомниться – противник обычно значительно уменьшает масштабы потерь. Сколько в результате других атак взорвалось топливных хранилищ, какие повреждения у военных частей – неизвестно.

Удары в данном случае наносятся точечно и исключительно по военным объектам. Потому ответ, если это действительно так, нельзя назвать полностью симметричным – в случае с нами Россия редко заботится о высокой точности своих ударов, попадая по жилым домам и площадям.

После взрывов 5 декабря россияне стали в спешке перемещать и рассредоточивать свои стратегические бомбардировщики подальше от границы с Украиной. Несколько ракетоносителей переместили сразу в Мурманск.

Параллельно с этим в украинском инфопространстве появилась информация об украинских дронах. Руководитель проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев в комментарии изданию "Настоящее время" заявил, что концерн разрабатывает "дроны-камикадзе с возможностью возвращения". Важнее всего в данном случае его дальность – до тысячи километров. Вес боевой части – 75 килограмм. Для сравнения, иранский Shahed может доставлять боевую часть до 40 килограмм, но дальность, по утверждениям самих иранцев, больше в полтора раза.

В Украине никто из военно-политического руководства не говорил, что именно эти дроны бьют по стратегическим объектам РФ, равно как и не берут на себя ответственность за сами удары. Но для Кремля стало очевидно, что в тылах российского ВПК больше небезопасно. Вторая вещь, которая стала очевидной не только для Москвы, но и для всего мира – у России проблемы с системой противовоздушной обороны. На это обратил внимание и директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Это были очень ценные самолеты и базы, где они хранятся в большом количестве. Там, где хранятся боеприпасы и носители, они прикрываются средствами ПВО "объектными", как их называют, которые закреплены за определенным объектом. Если они его не прикрыли и проворонили – ну это позор, это большая существенная ошибка", – заявил эксперт РБК-Украина.

Спутниковый снимок последствий взрыва на аэродроме "Дягилево" (фото: twitter.com/RALee85)

Носители, которые оказались незащищенными перед ударами, изначально производились под ядерные ракеты. В этом случае вдвойне удивительно, почему они оказались неприкрытыми. Здесь, возможно, сыграла свою роль российская самоуверенность, а точнее самонадеянность, о чем в комментарии РБК-Украина сказал секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко (фракция "Голос"). "Я думаю, они как нас недооценили, так и переоценили свою систему ПВО", – отметил нардеп.

Кроме того, Россия оказалась неготовой к этим атакам даже на информационном уровне. Кремлевская пропаганда не акцентирует внимание на этих случаях, если говорить о государственном ТВ, а не мелких Telegram-каналах. Вместо попытки объяснить обществу, что происходит, пропагандисты продолжают риторику "круговой поруки", в которой каждый россиянин по идее Кремля уж лучше погибнет, чем окажется на скамье подсудимых в Гааге.

Что же касается самих ударов, по мнению экспертов, они должны стать тенденцией, поскольку подобная тактическая и точечная борьба будет эффективной в полной мере только в том случае, если станет регулярной. Пока же говорить о том, что эти эпизоды переломят или в значительной мере повлияют на ход войны, рано.

"Пока им это доставляет неудобства. А вот если это будет носить определенный характер, это станет не только хорошим военным фактором, но и психологическим", – добавил Мусиенко.

"Мотивация" россиян и реакция Запада

Пока в РФ происходят взрывы, промежутки между массовыми обстрелами становятся больше, а количество ракет – меньше, россиян продолжают мобилизовать на войну. Первая волна, начавшаяся почти два месяца назад, по словам военного командования Кремля, прошла обучение и готова.

По мнению некоторых обозревателей, в России скоро начнется вторая волна мобилизации, и было бы логично предположить, что удары по тылам Федерации станут гораздо более эффективной мотивацией для рядовых граждан, чем приказ из Москвы.

Однако же на деле ситуация может развиваться ровно наоборот – россияне, как и их руководство, получив так называемое "введение в войну", могут понять, что период безнаказанности закончился, и вместо желания реваншировать может прийти испуг. Об этом писали Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант Михаил Забродский, отмечая, что Украина должна получить оружие дальнего поражения.

Однако пока, по мнению российского оппозиционера Марка Фейгина, россияне не чувствуют на себе последствий ударов по России. Их заботят другие проблемы, одна из которых – мобилизация.

"Может, ультра-патриоты из очень узкой среды, которая "замороченная", воспримут это как вызов. Для большинства гораздо чувствительнее мобилизация, социальные невзгоды, все последствия войны, как гуманитарные, так и социальные", – сказал Фейгин в комментарии РБК-Украина.

Гораздо больше может обеспокоиться ударами по территории РФ сам Кремль. Но, судя по всему, ничего нового военное командование уже не изобретет, кроме очередного массированного обстрела Украины. Возможно, в качестве ответа Россия попытается ударить по правительственному кварталу высокоточными ракетами "Кинжал", которые пока хранит в малом количестве.

Также можно предположить, что, в стремлении подтолкнуть рядовых россиян идти воевать против Украины, Москва прибегнет к традиционным методам девяностых годов – терактам в своих же городах. В конце двадцатого века это сработало, но тогда, перед началом второй Чеченской войны в России, где еще не забыли "Ельциновскую свободу", все еще была оппозиция. Теперь же ее искореняют еще на этапе создания.

Поэтому в сегодняшних реалиях в этом нет никакого смысла – тоталитарная система не будет задавать россиянам вопросы, мотивированы они или нет, она издает приказ и россияне ему подчиняются. Равно как это произойдет в случае с повторной мобилизацией. Но, по мнению Фейгина, на этот раз "урожай" будет куда более скудный, чем при первой волне. Вполне вероятно, что Кремлю едва ли удастся собрать около 100 тысяч человек, а об их качестве говорить не приходится.

Однако даже если предположить, что неожиданно высокомотивированные россияне в большом количестве соберутся в военкоматах, эффекта от этого будет немного. Подобный наплыв низкоквалифицированных и плохо вооруженных солдат лишь растянет войну во временной перспективе, но едва ли даст врагу решающее преимущество. На сегодняшний день война России против Украины – это в основном война артиллерии, то есть вооружения. У кого оно лучше, тот и выигрывает битвы. "Что сделает "мясо" против железа? Ничего", – добавил Фейгин.

Что же касается реакции Запада на атаки по объектам на территории РФ, то в США, к примеру, после ударов по "Энгельсу" и "Дягилево" решили вообще не высказываться. Координатор по коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Штатов нет информации, которая "позволила бы изложить свое видение о произошедшем".

Вместо западных политиков высказываются новостные издания. Газета The Times, ссылаясь на неназванные источники в руководстве Белого дома, заявила, что США "вероятно, молчаливо одобрили удары по целям внутри России". Фразу тут же принялась цитировать кремлевская пропаганда, подчеркивая, что Украина воюет исключительно под руководством Штатов. На деле же в статье об этом речи нет. Несколько неназванных источников говорят о том, что Штаты не могут указывать Киеву, что ему делать и по кому стрелять.

Остальные издания лишь хвалят Украину за ее смелость и изобретательность. Тут стоит подчеркнуть, что ранее западные союзники не хотели давать Украине оружие дальнего действия именно в связи с тем, что ВСУ могут нанести удар по целям в России. Сегодня же в информационном поле не слышно заявлений от наших партнеров о том, какое оружие используется для ударов.

"И Запад, и другие страны понимают, что такое оружие дальнего поражения и что нужно для его изготовления. Я думаю, они понимают, что это оружие ты за один год не изготовишь, сотнями его не поставишь. Если уж мы туда и стреляем, я думаю, это наше дело, а все остальные вопросы с нашими партнерами мы решим за столом", – добавил по этому поводу Костенко.

Залужный и Забродский ранее назвали возможность симметричных ответов одним из важных факторов успешной военной кампании 2023 года. А это значит, что удары по российским тылам, которые, возможно, перерастут в тенденцию, станут одним из определяющих в вопросе преломления хода войны. Это то, что необходимо, как украинскому обществу, так и цивилизованному большинству – закончить войну победой Украины.