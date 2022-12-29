UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ зайдуть на територію Росії, якщо буде потреба, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 грудня, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в разі потреби українські військові можуть зайти на територію Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Kyiv Post.

На запитання, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України, Данілов відповів, що звісно ж може.

"Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - пояснив він.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, як удари по території Росії можуть змінити хід війни РФ проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниОлексій ДаніловВійна Росії проти України