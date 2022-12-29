ЗСУ зайдуть на територію Росії, якщо буде потреба, - Данілов

Сьогодні, 29 грудня, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в разі потреби українські військові можуть зайти на територію Російської Федерації.

На запитання, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України, Данілов відповів, що звісно ж може.

"Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - пояснив він.