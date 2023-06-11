ВСУ заявили об освобождении населенного пункта Благодатное, показали видео

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населенного пункта от врага.

Фото: Благодатное по состоянию на 11.06 в 12:33 (deepstatemap)

"Славные воины 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное. Захватчики сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска неудержимых росомах", - пишет пресс-служба бригады.

Отмечается, что во время операции нашим воинам удалось взять в плен российских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Согласно объявлению Министерства обороны России, с 5 июня наши войска начали "широкомасштабное контрнаступление" на нескольких участках фронта. По словам Алексея Данилова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, наступление Вооруженных сил Украины еще не началось, но приближается.

В течение последней недели Россия систематически распространяет фейковую информацию. В частности, враг пытается создать впечатление "больших потерь ВСУ" и "уничтожения техники Запада". Украина активно опровергает эти недостоверные заявления. Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны на юге Украины, отметила, что это попытка россиян "заполнить эфир", поскольку их полномасштабное вторжение оказалось проваленным.

"Как говорится, дайте им возможность захлебнуться в своей лжи. А что касается работы Сил обороны - имейте терпение", - подчеркнула Гуменюк.