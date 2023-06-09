Дадим им возможность захлебнуться во лжи, - Гуменюк об ИПСО России вокруг "контрнаступления"

Российская Федерация сегодня активно распространяет фейки, чтобы "заполнить эфир" на фоне информационной тишины вокруг контрнаступления наших воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

Враг пытается использовать в своих целях все, что имеет под рукой, поскольку все цели, которые Россия ставила в начале полномасштабного вторжения, были разрушены.

Гуменюк отметила, что украинцы должны осознавать, что наши воины сделают все возможное, чтобы попытка России "заполнять эфир" фейками в конечном итоге обернулась для нее самоуничтожением.

"Как говорится, дайте им возможность захлебнуться в своей лжи. А что касается работы Сил обороны - имейте терпение. Оно действительно работает. Когда соблюдается информационная тишина, потом все эти результаты мы все равно провозглашаем и они максимально мощные и результативные", - добавила Гуменюк.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

5 июня Министерство обороны России сообщило, что украинские войска совершили "широкомасштабное наступление" на пяти участках фронта. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, контрнаступление пока не началось, однако его начало близится.

Следует отметить, что в течение недели противник систематически распространяет фейки, включая сообщения о "больших потерях ВСУ" и "уничтожении техники Запада". Украинская сторона постоянно опровергает эти распространенные российскими силами недостоверные заявления.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, военное руководство Украины уже утвердило сроки начала контрнаступления, которое начнется, несмотря на подрыв российскими террористами Каховской ГЭС.