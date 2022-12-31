ВСУ нанесли удары по пункту управления россиян и вражескому ЗРК: сводка Генштаба

По данным украинского военного командования, авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. При этом подразделения ракетных войск обстреляли два района сосредоточения живой силы и военной техники и пункта управления россиян.
Оккупанты же обустраивают системы инженерных заграждений на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. К работам они привлекают гражданских лиц с территории РФ.
Также враг не прекращает наступательные действия на Лиманском и Бахмутском и предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.
Ситуация на отдельных направлениях:
на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено;
на Северском и Слобожанском из артиллерии и минометов враг обстрелял районы населенных пунктов Ходино, Атинское, Великая Рыбица, Запсилье и Рясное Сумской области и Уды, Стрелеча, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Катериновка Харьковской области;
на Купянском направлении обстрелы россиян зафиксированы возле населенных пунктов Лозовая Первая, Западное, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянская Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области;
на Лиманском направлении оккупанты обстреливали Площанку, Макеевку, Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку, Терны и Торское Донецкой области;
на Бахмутском направлении обстрелы врага зафиксированы в районах более 20 населённых пунктов. Среди них - Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области;
на Авдеевском направлении обстреляны Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области;
на Новопавловском направлении во вражеский огонь попали Времовка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар и Никольское Донецкой области;
на Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах более 15 населенных пунктов. Среди них - Ольговское, Гуляйполе, Степное, Чаривное и Дорожнянка Запорожской области;
на Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Антоновка, Токаревка, Николаевка и Херсон.