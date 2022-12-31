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ЗСУ завдали ударів по пункту управління росіян і ворожому ЗРК: зведення Генштабу

Ілюстративне фото: ЗСУ завдали ударів по пункту управління росіян та ворожому ЗРК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 31 грудня, українські військові завдали декілька ударів по російським окупантам. Зокрема, був обстріляний ворожий пункт управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За даними українського військового командування, авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. При цьому підрозділи ракетних військ обстріляли два райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління росіян.

Окупанти ж облаштовують системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. До робіт вони залучають цивільних осіб з території РФ.

Також ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському і Бахмутському та здійснює спроби покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Ситуація на окремих напрямках:

  • на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;
  • на Сіверському та Слобожанському з артилерії та мінометів ворог обстріляв райони населених пунктів Ходине, Атинське, Велика Рибиця, Запсілля і Рясне Сумської області та Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка Харківської області;
  • на Куп’янському напрямку обстріли росіян зафіксовані біля населених пунктів Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області;
  • на Лиманському напрямку окупанти обстрілювали Площанку, Макіївку, Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку, Терни та Торське Донецької області;
  • на Бахмутському напрямку обстріли ворога зафіксовано у районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку обстріляно Веселе, Авдіївку, Невельське, Мар’їнку, Красногорівку та Новомихайлівку Донецької області;
  • на Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар та Микільське Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області;
  • на Херсонському напрямку від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Антонівка, Токарівка, Миколаївка та Херсон.

Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, росіяни також завдали чергового масованого удару по Україні, внаслідок якого є загиблі та постраждалі.

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