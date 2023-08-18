Оккупанты за сутки потеряли на Таврическом направлении более 200 солдат
Потери российских оккупантов на Таврическом направлении 17 августа составили 234 солдата. Также была уничтожена вражеская техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.
Как отмечают военные, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов на Таврическом направлении. Также там зафиксировали 17 боевых столкновений.
Оккупанты пытались продвинуться на Авдеевском, Марьинском и Шахтарском направлениях. Успеха там они не достигли, наши защитники отбили все атаки.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1402 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 234 человека (погибшие - 64, раненые - 168, пленные - 7)", - подчеркивают в пресс-центре Таврического направления.
Также было уничтожено 20 единиц военной техники, среди которой:
- 1 ударный вертолет Ка-52;
- 1 танк;
- 6 артиллерийских систем и минометов;
- 1 беспилотник;
- 6 единиц автомобильной и специальной техники.
Также наши защитники смогли уничтожить три вражеских склада боеприпасов.
Ситуация на Таврическом направлении
Напомним, украинские военные с начала лета продолжают постепенное продвижение на Таврическом направлении. Там им удалось достичь ряда успехов, в том числе деоккупировать населенные пункты.
На этой неделе в Минобороны Украины сообщили, что наши защитники освободили от россиян поселок Урожайное.
Также вчера, 18 августа, воины ВСУ смогли продвинуться в районе Урожайного и Работино.
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