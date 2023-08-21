ВСУ нанесли 9 авиационных ударов по позициям россиян, - Генштаб
Вооруженные Силы Украины в течение последних суток, 20 августа, нанесли 9 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.
Как рассказали в ведомстве, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Однако российские оккупанты нанесли 29 авиационных ударов и совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома, здание учебного заведения и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - добавили в Генштабе.
Контрнаступление ВСУ
Силы обороны Украины в последние месяцы активизировали свои усилия по деоккупации наших территорий и имели успехи сразу на нескольких направлениях.
Так, в последние дни украинские военные продолжали наступательную операцию к югу от Бахмута. Кроме того, ВСУ продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
А 17 августа россияне потеряли на Таврическом направлении 234 солдата и техники.
Добавим, что вчера аналитики DeepState также сообщали об успехах ВСУ на Запорожском и Бердянском направлениях, где наши бойцы продвинулись у Роботино и Урожайного.
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