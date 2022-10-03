ВСУ сейчас достигают своих стратегических целей на трех направлениях, - Пентагон

"Что мы наблюдаем сейчас? Во-первых, потрясающий успех на передовой в Харьковской области, а также ключевые стратегические успехи украинских сил в Донецкой и Луганской областях, в частности недавнее возвращение контроля над городом Лиман", - отметила Валландер.

Она также подчеркнула, что захват Лимана существенно повлияет на способность России перемещать и обеспечивать свои силы на передовой.

По ее словам, третья цель Украины – вытеснить российские войска на левый берег Днепра в Херсонской области. И для России это будет значительным поражением, потому что еще больше удаляет ее стремление захватить Одессу, о чем она заявляла раньше. Украине же это предоставляет лучшую оборонную позицию перед зимой..

"Сейчас Украина, похоже, на пути достижения всех стратегических целей. Но это требует, хочу подчеркнуть, продолжение военной помощи со стороны США и международного сообщества", – добавила помощница главы Пентагона.