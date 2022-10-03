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ВСУ сейчас достигают своих стратегических целей на трех направлениях, - Пентагон

Фото: помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер (flickr.com/secdef)
Автор: Константин Широкун

Украинским вооруженным силам сейчас удается достигать своих стратегических целей – вести контрнаступательные действия в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

Об этом заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Центре стратегических и международных исследований.

"Что мы наблюдаем сейчас? Во-первых, потрясающий успех на передовой в Харьковской области, а также ключевые стратегические успехи украинских сил в Донецкой и Луганской областях, в частности недавнее возвращение контроля над городом Лиман", - отметила Валландер.

Она также подчеркнула, что захват Лимана существенно повлияет на способность России перемещать и обеспечивать свои силы на передовой.

По ее словам, третья цель Украины – вытеснить российские войска на левый берег Днепра в Херсонской области. И для России это будет значительным поражением, потому что еще больше удаляет ее стремление захватить Одессу, о чем она заявляла раньше. Украине же это предоставляет лучшую оборонную позицию перед зимой..

"Сейчас Украина, похоже, на пути достижения всех стратегических целей. Но это требует, хочу подчеркнуть, продолжение военной помощи со стороны США и международного сообщества", – добавила помощница главы Пентагона.

Ранее глава Пентагона заявил, что успешные действия бойцов ВСУ на фронте являются показателем прогресса, которого Украина достигла в войне с россиянами.

Также сообщалось, что в Пентагоне намерены создать новое командование для координации вооружения и обучения Украины. Работа в соответствующем направлении уже началась.

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