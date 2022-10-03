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ЗСУ зараз досягають своїх стратегічних цілей на трьох напрямках, - Пентагон

Фото: помічник міністра оборони США з міжнародної безпеки Селеста Валландер (flickr.com/secdef)
Автор: Константин Широкун

Українським збройним силам зараз вдається досягати своїх стратегічних цілей – вести контрнаступні дії у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

Про це заявила помічник міністра оборони США з міжнародної безпеки Селеста Валландер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

"Що ми спостерігаємо зараз? По-перше, приголомшливий успіх на передовій у Харківській області, а також ключові стратегічні успіхи українських сил у Донецькій та Луганській областях, зокрема, нещодавнє повернення контролю над містом Лиман", - зазначила Валландер.

Вона також наголосила, що захоплення Лимана суттєво вплине на здатність Росії переміщати та забезпечувати свої сили на передовій.

За її словами, третя ціль України - це витіснити російські війська на лівий берег Дніпра в Херсонській області. І для Росії це буде значною поразкою, тому що ще більше видаляє її прагнення захопити Одесу, про що вона заявляла раніше. Україні ж це надає найкращу оборонну позицію перед зимою.

"Зараз Україна, схоже, на шляху досягнення всіх стратегічних цілей. Але це вимагає, хочу наголосити, продовження військової допомоги з боку США та міжнародної спільноти", - додала помічниця глави Пентагону.

Раніше глава Пентагону заявив, що успішні дії бійців ЗСУ на фронті є показником прогресу, якого Україна досягла у війні з росіянами.

Також повідомлялося, що у Пентагоні мають намір створити нове командування для координації озброєння та навчання України. Робота у відповідному напрямку вже розпочалася.

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