В Пентагоне планируют создать новое командование для помощи Украине с вооружением, - CNN
В Министерстве обороны США намерены создать новое командование для координации вооружения и обучения Украины. Работа в соответствующем направлении уже началась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Согласно данным СМИ, новое командование будет базироваться в немецком Висбадене, что неподалеку от многих учебных площадок, которые используют США для обучения украинских военных обращению с западным оружием.
CNN пишет, что новое командование создаст более формальную структуру в вооруженных силах для управления поставками.
В то же время журналисты уточняют, что это не серьезное изменение нынешней системы. Однако указывают, что США проявляют осторожность в обсуждении планов.
Командование будет подчиняться верховному главнокомандующему Объединенными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи.
Оно также будет тесно сотрудничать с Международной координационной группой доноров (IDCC), играющей важную роль в логистике, необходимой для согласования потребностей украинского оружия с запасами потенциальных стран-доноров.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов. В пакет войдут 18 новых HIMARS, системы противодействия дронам, сотни единиц бронетехники и радары.
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