ВСУ закрепились на левобережье Херсонской области, но это еще не плацдарм, - ISW

Украинские военные уже некоторое время сохраняют присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, в отличие от предыдущих украинских рейдов, но эксперты ISW пока не считают эти позиции плацдармом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
ВСУ заняли позиции к западу от Козачьих Лагерей после нескольких дней ограниченных рейдов через реку Днепр. Российские блогеры утверждали, что украинские разведывательные группы продолжают действовать западнее Козачьих Лагерей, но сам населенный пункт по-прежнему оккупирован.
Утверждается, что украинские разведывательные группы продолжают действовать в районе Антоновского моста и Голой Пристани, и проводят рейды через реку Днепр. Продолжающиеся заявления России о том, что украинские силы сохраняют присутствие на восточном берегу Днепра, позволяют предположить, что российские силы обеспокоены тем, что ВСУ заняли полуустойчивые позиции на берегу.
По мнению аналитиков ISW, эффективная механизированная контратака России может поставить под угрозу украинскую передовую позицию, но неясно, обладают ли российские силы необходимыми для этого механизированными резервами.
Напомним, что по данным Минобороны Украины, на данный момент нет поводов для ажиотажа по освобождению левого берега Херсонской области.
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