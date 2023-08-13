ВСУ закрепились на левобережье Херсонской области, но это еще не плацдарм, - ISW

ВСУ заняли позиции к западу от Козачьих Лагерей после нескольких дней ограниченных рейдов через реку Днепр. Российские блогеры утверждали, что украинские разведывательные группы продолжают действовать западнее Козачьих Лагерей, но сам населенный пункт по-прежнему оккупирован.

Утверждается, что украинские разведывательные группы продолжают действовать в районе Антоновского моста и Голой Пристани, и проводят рейды через реку Днепр. Продолжающиеся заявления России о том, что украинские силы сохраняют присутствие на восточном берегу Днепра, позволяют предположить, что российские силы обеспокоены тем, что ВСУ заняли полуустойчивые позиции на берегу.

По мнению аналитиков ISW, эффективная механизированная контратака России может поставить под угрозу украинскую передовую позицию, но неясно, обладают ли российские силы необходимыми для этого механизированными резервами.

Ключевые выводы ISW:

Украинские силы 12 августа продолжали контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, добились тактически значимого продвижения вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

Сообщается, что 12 августа были нанесли два ракетных удара по мосту через Керченский пролив и удар беспилотника по оккупированному Крыму.

Российские войска 12 августа вели контрнаступательные операции на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка — Донецк и не добились подтвержденных успехов.

Минцифры России готовит поправку к закону о призывном возрасте, которая увеличит возраст отсрочки от призыва в армию для ИТ-специалистов с 27 до 30 лет, вероятно, в ответ на опасения по поводу "утечки мозгов" из России.

Сообщается, что российские власти корректируют язык пропаганды о войне, направленной против школьников в России и на оккупированной части Украины.

Напомним, что по данным Минобороны Украины, на данный момент нет поводов для ажиотажа по освобождению левого берега Херсонской области.