ЗСУ закріпилися на лівобережжі Херсонської області, але це ще не плацдарм, - ISW

ЗСУ зайняли позиції на захід від Козачих Лагерів після кількох днів обмежених рейдів через річку Дніпро. Російські блогери стверджували, що українські розвідувальні групи продовжують діяти на захід від Козачих Лагерів, але сам населений пункт, як і раніше, окупований.

Стверджується, що українські розвідувальні групи продовжують діяти в районі Антонівського мосту та Голої Пристані та проводять рейди через річку Дніпро. Заяви Росії про те, що українські сили зберігають присутність на східному березі Дніпра, дозволяють припустити, що російські сили стурбовані тим, що ЗСУ зайняли напівстійкі позиції на березі.

На думку аналітиків ISW, ефективна механізована контратака Росії може поставити під загрозу українську передову позицію, але неясно, чи російські сили мають необхідні для цього механізовані резерви.

Ключові висновки ISW:

Українські сили 12 серпня продовжували контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту і, як повідомляється, досягли тактично значущого просування вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Повідомляється, що 12 серпня було завдано двох ракетних ударів по мосту через Керченську протоку і удар безпілотника по окупованому Криму.

Російські війська 12 серпня вели контрнаступальні операції на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на рубежі Авдіївка - Донецьк і не досягли підтверджених успіхів.

Мінцифри Росії готує поправку до закону про призовний вік, який збільшить вік відстрочки від призову до армії для ІТ-фахівців з 27 до 30 років, ймовірно, у відповідь на побоювання з приводу "витікання мозку" з Росії.

Повідомляється, що російська влада коригує мову пропаганди про війну, спрямовану проти школярів у Росії та на окупованій частині України.

Нагадаємо, що за даними Міноборони України, наразі немає підстав для ажіотажу зі звільнення лівого берега Херсонської області.