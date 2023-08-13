ЗСУ закріпилися на лівобережжі Херсонської області, але це ще не плацдарм, - ISW

Українські військові вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, але експерти ISW поки що не вважають ці позиції плацдармом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
ЗСУ зайняли позиції на захід від Козачих Лагерів після кількох днів обмежених рейдів через річку Дніпро. Російські блогери стверджували, що українські розвідувальні групи продовжують діяти на захід від Козачих Лагерів, але сам населений пункт, як і раніше, окупований.
Стверджується, що українські розвідувальні групи продовжують діяти в районі Антонівського мосту та Голої Пристані та проводять рейди через річку Дніпро. Заяви Росії про те, що українські сили зберігають присутність на східному березі Дніпра, дозволяють припустити, що російські сили стурбовані тим, що ЗСУ зайняли напівстійкі позиції на березі.
На думку аналітиків ISW, ефективна механізована контратака Росії може поставити під загрозу українську передову позицію, але неясно, чи російські сили мають необхідні для цього механізовані резерви.
Нагадаємо, що за даними Міноборони України, наразі немає підстав для ажіотажу зі звільнення лівого берега Херсонської області.
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