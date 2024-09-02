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ВСУ закончили зачистку линии севернее Суджи в Курской области, - DeepState

Фото: иллюстративное фото (Виалий Носач, РБК-Ураина)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины зачистили от российских солдат район населенных пунктов Малая Локня и Погребки. Линия находится севернее Суджи в Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект DeepState.

"Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня - Погребки", - говорится в сообщении.

Проект приводит актуальную карту по состоянию на 1 сентября.

Операция ВСУ

Напомним, ВСУ приступили к операции в Курской области 6 августа. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на 27 августа было взято под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. Кроме того, в плен были захвачены около 600 российских военных.

Сырский также сообщил, что операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва сняла с фронта в Украине около 30 тысяч военных и опрокинула ее на это направление.

Источник РБК-Украина в военно-политическом руководстве сообщил, что оккупационные войска получили от Путина указание освободить Курскую область до 1 октября. Однако их задача – сделать это во что бы то ни стало, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе.

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Россия может предпринять попытку контрнаступления в Курской области, но это будут тяжелые бои для РФ.

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