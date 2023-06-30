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В Запорожье звучат взрывы, город атакуют дроны-камикадзе

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Запорожье, Пятница 30 июня 2023 01:37
В Запорожье звучат взрывы, город атакуют дроны-камикадзе Фото: в Запорожье звучат взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье прозвучало несколько взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 30 июня. Сообщается, что город атакуют дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Силы ПВО в Запорожье ведут борьбу с вражескими воздушными целями. Жителей города и области до окончания воздушной тревоги призвали оставаться в укрытиях.

По данным Воздушных сил ВСУ, группа дронов-камикадзе двигалась к Запорожью со стороны Приморско-Ахтарска РФ.

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