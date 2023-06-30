В Запорожье звучат взрывы, город атакуют дроны-камикадзе

В Запорожье прозвучало несколько взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 30 июня. Сообщается, что город атакуют дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Силы ПВО в Запорожье ведут борьбу с вражескими воздушными целями. Жителей города и области до окончания воздушной тревоги призвали оставаться в укрытиях. По данным Воздушных сил ВСУ, группа дронов-камикадзе двигалась к Запорожью со стороны Приморско-Ахтарска РФ.