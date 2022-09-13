Під Ізюмом ЗСУ привласнили російську РСЗВ, яка ефективніша "Града" в 3 рази
Фото: РСЗВ "Торнадо-Г" (рос ЗМІ)
В Ізюмі українські військові здобули новий "трофей" - російську РСЗВ "Торнадо-Г".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Цікавий трофейний екземпляр з м. Ізюм, кацапська РСЗВ "Торнадо-Г", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про "Торнадо-Г"
- це глибока модернізація БМ-21 "Град", має більший ступінь автоматизації, що зменшує час, необхідний на розгортання та підготовку системи до вогню;
- відмінності "Торнадо-Г" від РСЗВ "Град" полягають у зменшенні обслуги до 2-х осіб, скороченні часу розгортання на позиції та веденні вогню без топогеодезичної підготовки
- за ефективністю "Торнадо-Г" перевершує "Град" у 2,5-3 рази.
Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 53 300 солдатів.
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