СБУ задержала агента РФ, собиравшего данные о ПВО под Одессой. Но попался он на другом

СБУ задержала в Одессе российского информатора, который хотел "взломать" телефон военной ВСУ для разведданных. Позже выяснилось, что он выискивал и местонахождение ПВО в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Чтобы получить развединформацию, одессит пытался "взломать" телефон своей знакомой - украинской военной, муж которой является комбатом-артиллеристом ВСУ на восточном фронте", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина приехала в Одессу из Краматорска, чтобы навестить своих близких, и временно остановилась у знакомых. Узнав, что она служит в ВСУ, фигурант ждал от спецслужб РФ "инструкцию" сломать гаджет защитницы.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили российского информатора и тем самым предотвратили его преступные намерения.

Собирал данные о ПВО

Кроме того, в ходе оперативных действий Служба безопасности получила информацию о причастности фигуранта к сбору разведданных о размещении систем ПВО в Одесской области.

"Для поиска геолокаций он регулярно объезжал область, а также "втемную" выспрашивал соответствующие сведения у своих знакомых", - добавили в СБУ.

Пока злоумышленник под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Задержания российских агентов в Одессе

Ранее под Одессой пограничники задержали учителя-искусствоведа, который хотел воспитать пророссийское поколение. На своих уроках он рассказывал ученикам, что якобы "войну начала Украина".

Кроме того, правоохранители задержали в Одессе боевика "Самообороны Крыма", который в 2014 году помогал россиянам захватывать полуостров.