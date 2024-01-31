ВСУ захватили несколько позиций в районе Горловки: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Министерство обороны РФ 30 января вновь заявило, что российские силы якобы захватили Табаевку (юго-восточнее Купянска) после того, как сначала заявляли о ее взятии 29 января. Однако ISW не заметила ни одного визуального подтверждения каких-либо заявлений России.

Российский "военкор" утверждал, что во время контратак под Табаевкой украинские силы отразили несколько позиций РФ.

Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались восточнее Песчаного и в направлении Берестового (юго-восточнее Купянска).

30 января позиционные бои продолжались к западу и от Кременной, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не зафиксировано.

Бои в Донецкой области

Российские войска недавно продвинулись юго-западнее Бахмута. Позиционные бои продолжались вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки.

Недавно украинские войска восстановили утраченные позиции северо-западнее Горловки. На видео с геолокацией, опубликованном 29 января, видно, как украинские войска атакуют и захватывают несколько позиций примерно в трех километрах северо-западнее Горловки.

30 января позиционные боевые действия продолжались вблизи Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Несколько российских источников утверждали, что украинские войска за последние несколько дней контратаковали в районе ресторана "Царское охота" на южной окраине города.

Украинские и российские источники сообщали, что позиционные бои продолжались вблизи Новобахмутовки, Степного; в районе коксохимического завода; возле ресторана "Царская охота"; в промышленной зоне; возле Невельского, Первомайского и Опытного.

Российские силы недавно совершили неудачный штурм юго-западнее Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили неудачную атаку россиян в направлении Солодке-Константиновка и что российские силы потеряли два танка, шесть боевых бронированных машин МТ-ЛБ и одну боевую машину пехоты БМП-1.

На геолокированных кадрах видна поврежденная и заброшенная российская бронетехника к северу и югу от Новомихайловки после попытки штурма.

Украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев к западу от Донецка вблизи Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

На участке границы Донецко-Запорожской областей 30 января продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Украинский Генштаб заявил, что российские войска безуспешно атаковали юго-восточнее Великой Новоселки в районе Золотой Нивы.

30 января продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои были вблизи Работино, Вербового и Новопрокоповки.

Сообщается, что под Вербовым действуют подразделения российского 247 воздушно-десантного полка (ВДВ).

30 января продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок.

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (StratCom) заявил, что украинские войска нанесли удар по радиолокационной станции российской системы ПВО вблизи оккупированного Раздольного на северо-западе Крыма.