ВСУ захватили очередную САУ россиян: видео с трофейной техникой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Трофейная российская 152-мм САУ "Гиацинт-С" в Херсонской области. Если мы не ошибаемся, то есть всего четыре таких трофейных САУ, это должно быть пятая", - говорится в сообщении.

Что известно об этой установке?

"Гиацинт" является советской разработкой, предназначенной для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники в местах сосредоточения и опорных пунктов.

Техника оборудована 152-мм пушкой, обладающей максимальной скорострельностью 5-6 выстрелов в минуту.