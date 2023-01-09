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ВСУ захватили очередную САУ россиян: видео с трофейной техникой

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Херсонская область, Понедельник 09 января 2023 15:50
ВСУ захватили очередную САУ россиян: видео с трофейной техникой Фото: ВСУ захватили очередную САУ россиян (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские воины захватили российскую самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Трофейная российская 152-мм САУ "Гиацинт-С" в Херсонской области. Если мы не ошибаемся, то есть всего четыре таких трофейных САУ, это должно быть пятая", - говорится в сообщении.

Что известно об этой установке?

"Гиацинт" является советской разработкой, предназначенной для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники в местах сосредоточения и опорных пунктов.

Техника оборудована 152-мм пушкой, обладающей максимальной скорострельностью 5-6 выстрелов в минуту.

Напомним, ранее мы писали, что Вооруженным силам Украины, вероятно, впервые удалось захватить российский зенитно-ракетный комплекс С-300.

Также сообщалось, что украинские военные в ходе наступательных операций захватили новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

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