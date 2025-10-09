RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В рядах ВСУ появится еще один род сил. Рада поддержала законопроект

Фото: за решение проголосовали 255 нардепов (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12349, который предусматривает создание Киберсил в рядах Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента в Telegram.

Известно, что "за" проголосовали 255 нардепов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект о создании Киберсил

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что предусмотрено создание военной и технической организационной структуры в составе ВСУ по стандартам НАТО, которая будет отвечать за кибероборону Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности в киберпространстве.

Задачи Киберсил

Первоочередной задачей Киберсил Украины будет подготовка и проведение военных мероприятий по киберобороне государства, защита суверенитета и неприкосновенности Украины в киберпространстве или с его использованием.

Отметим, что кибервойска существуют в более 40 странах мира и это является частью глобального тренда в укреплении киберобороны.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, в рамках деятельности Киберсил предполагается военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.

Важно, что Киберсилы также смогут привлекать в свой состав гражданских лиц, которые не будут приобретать статус военнослужащего и будут выполнять задачи в соответствии с заключенным контрактом.

РБК-Украина писало о рассмотрении Верховной Радой законопроекта о Киберсиле 7 октября, о чем сообщал Генштаб Украины.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в ВСУ продолжается реорганизация для повышения эффективности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныКибератакаКиберполиция