В рядах ВСУ появится еще один род сил. Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12349, который предусматривает создание Киберсил в рядах Вооруженных Силах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента в Telegram.
Известно, что "за" проголосовали 255 нардепов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что предусмотрено создание военной и технической организационной структуры в составе ВСУ по стандартам НАТО, которая будет отвечать за кибероборону Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности в киберпространстве.
Первоочередной задачей Киберсил Украины будет подготовка и проведение военных мероприятий по киберобороне государства, защита суверенитета и неприкосновенности Украины в киберпространстве или с его использованием.
Отметим, что кибервойска существуют в более 40 странах мира и это является частью глобального тренда в укреплении киберобороны.
По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, в рамках деятельности Киберсил предполагается военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.
Важно, что Киберсилы также смогут привлекать в свой состав гражданских лиц, которые не будут приобретать статус военнослужащего и будут выполнять задачи в соответствии с заключенным контрактом.
РБК-Украина писало о рассмотрении Верховной Радой законопроекта о Киберсиле 7 октября, о чем сообщал Генштаб Украины.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в ВСУ продолжается реорганизация для повышения эффективности.