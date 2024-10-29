ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наживались на закупках для военных. Чиновники Днепровского горсовета пойдут под суд

Днепр, Вторник 29 октября 2024 16:17
UA EN RU
Наживались на закупках для военных. Чиновники Днепровского горсовета пойдут под суд Фото: в Днепре чиновников подозревают в присвоении более 10 млн гривен (esbu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Четырех чиновников Днепровского городского совета подозревают в присвоении более 10,5 млн гривен на закупках для военных. Они предстанут перед судом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.

Как отметили в БЭБ, детективы направили обвинительный акт в отношении четырех лиц, которые занимали руководящие должности в Днепровском горсовете.

Правоохранители выяснили, что Днепровский горсовет выделил средства для обеспечения выполнения программы насчет содействия территориальной обороне города на 2022-2026 гг. Подозреваемые совершали закупки для военных по повышенным ценам. В частности, речь об: очках ночного видения, тепловизорах, меблях, генераторах.

Чиновникам уже избрали меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"Фигурантам дела грозит лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - подчеркнули в БЭБ.

Скандалы с закупками для военных

Напомним, в прошлом году разгорелся громкий скандал вокруг закупки продуктов для украинских воинов по завышенным ценам. Подозреваемыми стали чиновники Минобороны.

На этом фоне в Украине решили изменить правила, по которым осуществляется закупка продуктов питания для украинских воинов.

Еще в январе министр обороны Рустем Умеров заверял, что в ведомстве активно работают над разоблачением подобных схем. Поэтому будут новые задержания.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Коррупция Днипро Война в Украине
NEWS
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов