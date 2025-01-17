ВСУ взяли штурмом позицию РФ в районе Курахово и пленили оккупантов (видео)
Украинские десантники взяли штурмом российскую позицию на Кураховском направлении. Также они пленили семерых оккупантов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.
"После длительной атаки дронов, которая заставила оккупантов засесть в блиндаже, выдвинулась штурмовая группа 79-ки. Их задача - незаметно для врага пробраться к "норе" с оккупантами", - говорится в сообщении.
По данным военных, вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: чтобы погибнуть от огня десантников, или сложить оружие.
"После коротких колебаний захватчики выбрали второе", - констатировали в ДШВ ВСУ.
Пленение россиян украинскими военными
Украинские военные постоянно берут в плен российских захватчиков на фронте. Буквально недавно бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиянина на фронте. Это произошло на Торецком направлении.
Кроме того, там же бойцы "Азова" взяли в плен россиянина. Он оказался эскимосом. Добавим, что недавно Силы обороны взяли в плен первых военных КНДР в Курской области.
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