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ВСУ взяли штурмом позицию РФ в районе Курахово и пленили оккупантов (видео)

Курахово, Пятница 17 января 2025 18:49
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ВСУ взяли штурмом позицию РФ в районе Курахово и пленили оккупантов (видео) Фото: ВСУ взяли штурмом позицию РФ в районе Курахово и пленили оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники взяли штурмом российскую позицию на Кураховском направлении. Также они пленили семерых оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.

"После длительной атаки дронов, которая заставила оккупантов засесть в блиндаже, выдвинулась штурмовая группа 79-ки. Их задача - незаметно для врага пробраться к "норе" с оккупантами", - говорится в сообщении.

По данным военных, вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: чтобы погибнуть от огня десантников, или сложить оружие.

"После коротких колебаний захватчики выбрали второе", - констатировали в ДШВ ВСУ.

Пленение россиян украинскими военными

Украинские военные постоянно берут в плен российских захватчиков на фронте. Буквально недавно бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиянина на фронте. Это произошло на Торецком направлении.

Кроме того, там же бойцы "Азова" взяли в плен россиянина. Он оказался эскимосом. Добавим, что недавно Силы обороны взяли в плен первых военных КНДР в Курской области.

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