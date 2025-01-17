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ЗСУ взяли штурмом позицію РФ в районі Курахового та полонили окупантів (відео)

Курахове, П'ятниця 17 січня 2025 18:49
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ЗСУ взяли штурмом позицію РФ в районі Курахового та полонили окупантів (відео) Фото: ЗСУ взяли штурмом позицію РФ в районі Курахового та полонили окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники взяли штурмом російську позицію на Курахівському напрямку. Також вони полонили сімох окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська (ДШВ) ЗСУ.

"Після тривалої атаки дронів, що змусила окупантів засісти в бліндажі, висунулась штурмова група 79-ки. Їх завдання - непомітно для ворога пробратись до "нори" з окупантами", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, ворожий бліндаж, як і планувалось, став їхньою ж пасткою. Заблоковані окупанти не мали вибору: аби загинути від вогню десантників, або скласти зброю.

"Після коротких вагань загарбники обрали друге", - констатували в ДШВ ЗСУ.

Полон росіян українськими військовими

Українські військові постійно беруть у полон російських загарбників на фронті. Буквально нещодавно бійці "Азову" взяли в полон 23 росіянина на фронті. Це відбулось на Торецькому напрямку.

Крім того, там же бійці "Азова" взяли в полон росіянина. Він виявився ескімосом. Додамо, що нещодавно Сили оборони взяли в полон перших військових КНДР у Курській області.

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