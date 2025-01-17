ЗСУ взяли штурмом позицію РФ в районі Курахового та полонили окупантів (відео)

Фото: ЗСУ взяли штурмом позицію РФ в районі Курахового та полонили окупантів (Getty Images)

Українські десантники взяли штурмом російську позицію на Курахівському напрямку. Також вони полонили сімох окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська (ДШВ) ЗСУ.