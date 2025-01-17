ЗСУ взяли штурмом позицію РФ в районі Курахового та полонили окупантів (відео)
Українські десантники взяли штурмом російську позицію на Курахівському напрямку. Також вони полонили сімох окупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська (ДШВ) ЗСУ.
"Після тривалої атаки дронів, що змусила окупантів засісти в бліндажі, висунулась штурмова група 79-ки. Їх завдання - непомітно для ворога пробратись до "нори" з окупантами", - йдеться у повідомленні.
За даними військових, ворожий бліндаж, як і планувалось, став їхньою ж пасткою. Заблоковані окупанти не мали вибору: аби загинути від вогню десантників, або скласти зброю.
"Після коротких вагань загарбники обрали друге", - констатували в ДШВ ЗСУ.
Полон росіян українськими військовими
Українські військові постійно беруть у полон російських загарбників на фронті. Буквально нещодавно бійці "Азову" взяли в полон 23 росіянина на фронті. Це відбулось на Торецькому напрямку.
Крім того, там же бійці "Азова" взяли в полон росіянина. Він виявився ескімосом. Додамо, що нещодавно Сили оборони взяли в полон перших військових КНДР у Курській області.
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