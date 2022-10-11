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СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер": как проходила операция (видео)

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Харьков, Вторник 11 октября 2022 11:10
СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер": как проходила операция (видео) Фото: СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харьковской области украинский спецназ ликвидировал диверсантов ЧВК "Вагнер". Один оккупант ранен, еще четыре взяты в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Операцию по захвату диверсантов проводили спецназовцы ЦСО "А", а также сотрудники управления СБУ в Харьковской области.

"У врага: один – 200-й, еще четырех – захвачены в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе - об устроенные оккупантами пыточные украинцев", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Киеве ликвидировали преступную группировку, которой руководил нардеп-предатель Илья Кива. Участники банды расшатывали ситуацию в стране, а после начала войны организовали наркобизнес.

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Служба безопасности Украины Харьков ДРГ
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