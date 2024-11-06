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ВСУ взяли в плен оккупанта, который был свидетелем казни украинских защитников

Среда 06 ноября 2024 19:08
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ВСУ взяли в плен оккупанта, который был свидетелем казни украинских защитников Иллюстративное фото: россияне расстреляли двух бойцов ВСУ в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины взяли в плен российского морпеха в Курской области. Он рассказал, как оккупанты казнили двух бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Как отметили в ДШВ, на территории Курской области бойцы 47 отдельной механизированной бригады взяли в плен солдата 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

ВСУ взяли в плен оккупанта, который был свидетелем казни украинских защитников

Фото: оккупант, которого взяли в плен в Курской области (t.me/ua_dshv)

Он рассказал, что в октябре 2022 года, находясь в одной из российских колоний, согласился подписать контракт с частной военной компанией "Вагнера". В июне 2023 года он принимал участие в "походе" на Москву.

При этом в июне этого года оккупант подписал новый контракт и начал службу в 155 бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Он принимал участие в боевых действиях в Курской области.

"В конце сентября в районе населенного пункта Глушково стал свидетелем убийства двух украинских военнопленных", - уточняют в ДШВ.

По словам российского солдата, приказ о казни украинских военных и дальнейшем отсечении голов отдал командир его подразделения. Россиянин назвал имена командира и солдат, которые были исполнителями преступления.

В ДШВ отметили, что 155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ потеряла в Курской области существенное количество личного состава. Из-за этого солдаты подразделения часто бросают свои позиции и отказываются выполнять приказы.

Казни украинских военных

Напомним, украинские правоохранители уже неоднократно сообщали о случаях казни бойцов ВСУ, которых россияне брали в плен.

В частности, вчера, 5 ноября, Офис генпрокурора сообщал о расстреле шести украинских военнопленных на Покровском направлении.

Пока что самой массовой казнью является убийство российскими оккупантами сразу 16 пленных украинских защитников на Покровском направлении.

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