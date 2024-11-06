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ЗСУ взяли в полон окупанта, який був свідком страти українських захисників

Середа 06 листопада 2024 19:08
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ЗСУ взяли в полон окупанта, який був свідком страти українських захисників Ілюстративне фото: росіяни розстріляли двох бійців ЗСУ у Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни взяли в полон російського морпіха в Курській області. Він розповів, як окупанти стратили двох бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на десантно-штурмові війська ЗСУ в Telegram.

Як зазначили в ДШВ, на території Курської області бійці 47-ї окремої механізованої бригади взяли в полон солдата 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

ЗСУ взяли в полон окупанта, який був свідком страти українських захисників

Фото: окупант, якого взяли в полон у Курській області (t.me/ua_dshv)

Він розповів, що у жовтні 2022 року, перебуваючи в одній з російських колоній, погодився підписати контракт з приватною військовою компанією "Вагнера". У червні 2023 року він брав участь у "поході" на Москву.

При цьому в червні цього року окупант підписав новий контракт і розпочав службу у 155 бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Він брав участь у бойових діях у Курській області.

"Наприкінці вересня у районі населеного пункту Глушково став свідком убивства двох українських військовополонених", - уточнюють у ДШВ.

За словами російського солдата, наказ про страту українських військових та подальше відтинання голів віддав командир його підрозділу. Росіянин назвав імена командира та солдатів, які були виконавцями злочину.

У ДШВ зазначили, що 155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ втратила у Курській області значну кількість особового складу. Через це солдати підрозділу часто залишають свої позиції та відмовляються виконувати накази.

Страти українських військових

Нагадаємо, українські правоохоронці вже неодноразово повідомляли про випадки страти бійців ЗСУ, яких росіяни брали в полон.

Зокрема, вчора, 5 листопада, Офіс генпрокурора повідомляв про розстріл шести українських військовополонених на Покровському напрямку.

Поки що наймасовішою стратою є вбивство російськими окупантами одразу 16 полонених українських захисників на Покровському напрямку.

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