ЗСУ взяли в полон окупанта, який був свідком страти українських захисників

Українські воїни взяли в полон російського морпіха в Курській області. Він розповів, як окупанти стратили двох бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на десантно-штурмові війська ЗСУ в Telegram .

Як зазначили в ДШВ, на території Курської області бійці 47-ї окремої механізованої бригади взяли в полон солдата 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Фото: окупант, якого взяли в полон у Курській області (t.me/ua_dshv)

Він розповів, що у жовтні 2022 року, перебуваючи в одній з російських колоній, погодився підписати контракт з приватною військовою компанією "Вагнера". У червні 2023 року він брав участь у "поході" на Москву.

При цьому в червні цього року окупант підписав новий контракт і розпочав службу у 155 бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Він брав участь у бойових діях у Курській області.

"Наприкінці вересня у районі населеного пункту Глушково став свідком убивства двох українських військовополонених", - уточнюють у ДШВ.

За словами російського солдата, наказ про страту українських військових та подальше відтинання голів віддав командир його підрозділу. Росіянин назвав імена командира та солдатів, які були виконавцями злочину.

У ДШВ зазначили, що 155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ втратила у Курській області значну кількість особового складу. Через це солдати підрозділу часто залишають свої позиції та відмовляються виконувати накази.