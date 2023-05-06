Путин принял сторону Минобороны в конфликте Пригожина с Шойгу, - WP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

После резких нападок Пригожина на руководство министерства обороны РФ, в ведомстве начали планировать информационную войну против него.

Однако минобороны не хотело бороться с Пригожиным, планировалось "найти союзников с равным статусом для борьбы с ним".

По данным издания, Пригожин просил Путина продолжить набирать наемников в тюрьмах (после того, как минобороны запретило ему это делать - ред.), обучать недавно мобилизованных и способствовать вербовке иностранных боевиков, особенно афганцев.

Однако в слитых документах говорится, что Путин велел Пригожину самому решать эти вопросы с минобороны, фактически став на сторону своих генералов.

Напомним, на фоне того, что ЧВК "Вагнера" не может захватить Бахмут, Пригожин заявил о так называемом "выходе" из города.

Детальнее о том, как реагируют в ГУР МО и ВСУ на заявления Пригожина - можно узнать в материале РБК-Украина.

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