Путин принял сторону Минобороны в конфликте Пригожина с Шойгу, - WP
Учитывая слитые секретные документы США, российский диктатор Владимир Путин принял сторону Минобороны в конфликте Пригожина с Шойгу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
После резких нападок Пригожина на руководство министерства обороны РФ, в ведомстве начали планировать информационную войну против него.
Однако минобороны не хотело бороться с Пригожиным, планировалось "найти союзников с равным статусом для борьбы с ним".
По данным издания, Пригожин просил Путина продолжить набирать наемников в тюрьмах (после того, как минобороны запретило ему это делать - ред.), обучать недавно мобилизованных и способствовать вербовке иностранных боевиков, особенно афганцев.
Однако в слитых документах говорится, что Путин велел Пригожину самому решать эти вопросы с минобороны, фактически став на сторону своих генералов.
Напомним, на фоне того, что ЧВК "Вагнера" не может захватить Бахмут, Пригожин заявил о так называемом "выходе" из города.
Детальнее о том, как реагируют в ГУР МО и ВСУ на заявления Пригожина - можно узнать в материале РБК-Украина.
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