RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ взяли под контроль Борозенское Херсонской области

Фото: ВСУ взяли под контроль Борозенское Херсонской области (facebook.com/Bohun.Brigade)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 10 ноября, украинским военным удалось взять под свой контроль село Борозенское (Херсонская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую отдельную бригаду спецназначения имени Ивана Богуна в Facebook.

"Село Борозенское под контролем ВСУ. Подразделения первой отдельной бригада специального назначения им. Ивана Богуна уже освободили этот населенный пункт и продвигаются дальше на юг", - сказано в сообщении бригады.

Борозенское на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные заявили об освобождении от оккупантов села Киселевка в Херсонской области.

Также мы писали, что бойцы ВСУ сообщили о взятии под контроль села Брускинское. Оно расположено в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВойна России против Украины