ВСУ взяли под контроль Борозенское Херсонской области

В четверг, 10 ноября, украинским военным удалось взять под свой контроль село Борозенское (Херсонская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую отдельную бригаду спецназначения имени Ивана Богуна в Facebook .

Борозенское на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"Село Борозенское под контролем ВСУ. Подразделения первой отдельной бригада специального назначения им. Ивана Богуна уже освободили этот населенный пункт и продвигаются дальше на юг", - сказано в сообщении бригады.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные заявили об освобождении от оккупантов села Киселевка в Херсонской области.

Также мы писали, что бойцы ВСУ сообщили о взятии под контроль села Брускинское. Оно расположено в Херсонской области.

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