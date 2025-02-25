Больше всего боев произошло под Покровском и в Курской области: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 25 февраля произошло 62 боевых столкновения. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении и в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Четыре штурмовые действия захватчиков состоялись в сторону Волчанска и Двуречной на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Золочев, Уды и Емцы, неуправляемыми авиаракетами нанесла удар по Волчанским Хуторам.

Враг четыре раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении.

На Лиманском направлении агрессор атакует в районах населенных пунктов Надежда, Новолюбовка, Зеленая Долина и Ямполовка. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается пять боестолкновений, одно из которых продолжается.

Шесть атак противника отбили наши защитники в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского на Северском направлении. Один бой до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Крымского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Луч, Тарасовка, Надиевка, Преображенка и Андреевка, три боестолкновения продолжаются. Ударам КАБами подверглись Лисовка и Покровск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили две атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое, еще две - продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении продолжается два боестолкновения, еще одну атаку врага украинские подразделения уже отбили. Противник пытается продвинуться в районах Малых Щербаков и Каменского.

Завершился один неудачный штурм россиян на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил.

Десять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, три - до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросил девять КАБ и совершил 294 артиллерийских обстрела.