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На Волчанском направлении россияне понесли потери. ВСУ уничтожили САУ и боекомплекты

Понедельник 10 марта 2025 15:54
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На Волчанском направлении россияне понесли потери. ВСУ уничтожили САУ и боекомплекты Фото: ВСУ уничтожили САУ и боекомплекты россиян (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Операторы FPV-дронов уничтожили самоходную артиллерийскую установку и склады боекомплектов врага. Украинские бойцы остановили продвижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Операторы FPV-дронов, тяжелых бомберов "Vampire" и разведывательных БПЛА "Mavic" из бригады "Форпост" в течение прошлой недели уничтожили несколько важных объектов противника в Харьковской области.

Среди уничтоженной техники - самоходная артиллерийская установка, несколько автомобилей и вражеские полевые склады с боекомплектами.

Несмотря на постоянные попытки противника активизировать наступательные действия в районе Волчанска, используя значительное количество техники и сил, систематическая и эффективная работа наших военных останавливает любые попытки продвижения врага.

Действия бригады "Форпост" существенно ослабили возможности врага, остановив его атаки и значительно уменьшив боевые потери противника.

Ситуация на фронте

По информации Генштаба, вчера противник совершил 91 авиаудар по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, сбросив 148 управляемых бомб.

Кроме того, враг совершил почти 6700 обстрелов, среди которых 186 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал 2576 дронов-камикадзе для поражения целей.

На Харьковском направлении наши войска успешно отбили шесть атак врага в районе Волчанска.

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