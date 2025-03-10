На Волчанском направлении россияне понесли потери. ВСУ уничтожили САУ и боекомплекты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Действия бригады "Форпост" существенно ослабили возможности врага, остановив его атаки и значительно уменьшив боевые потери противника.

Несмотря на постоянные попытки противника активизировать наступательные действия в районе Волчанска, используя значительное количество техники и сил, систематическая и эффективная работа наших военных останавливает любые попытки продвижения врага.

Среди уничтоженной техники - самоходная артиллерийская установка, несколько автомобилей и вражеские полевые склады с боекомплектами.

Операторы FPV-дронов, тяжелых бомберов "Vampire" и разведывательных БПЛА "Mavic" из бригады "Форпост" в течение прошлой недели уничтожили несколько важных объектов противника в Харьковской области.

Ситуация на фронте

По информации Генштаба, вчера противник совершил 91 авиаудар по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, сбросив 148 управляемых бомб.

Кроме того, враг совершил почти 6700 обстрелов, среди которых 186 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал 2576 дронов-камикадзе для поражения целей.

На Харьковском направлении наши войска успешно отбили шесть атак врага в районе Волчанска.