РФ пыталась прорвать оборону возле Часового Яра: Генштаб показал актуальные карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиаудар, сбросив 148 управляемых бомб. Кроме этого, совершил почти 6700 обстрелов, из них 186 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2576 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Боровая, Казачья Лопань, Прудянка, Слатино, Волчанские Хутора Харьковской области;

Заря, Полтавка, Покровск, Зверево, Надиевка, Отрадное, Шевченко Донецкой области;

Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении наши войска отбили шесть атак врага в районе Волчанска.



На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Петропавловки и Загрызово.



На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка.

На Северском направлении украинские воины за сутки отражали 20 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки

На Краматорском направлении захватчик пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка и в сторону Ступочек и Белой Горы.



На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное.



На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы.



На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.



На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Привольного наши защитники отбили девять штурмовых действий оккупантов.



На Ореховском направлении противник четыре раза шел вперед вблизи Степного, Нестерянки и Щербаков.



В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 29 авиационных ударов с применением 35 управляемых бомб, а также совершил 422 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня.



На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава и военной техники, семь артиллерийских систем, пункт управления, склад боеприпасов и станцию РЭБ/РЛС российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек. Также украинские воины обезвредили 18 танков, 40 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство противовоздушной обороны, 241 дрон и 138 единиц автомобильной техники оккупантов.