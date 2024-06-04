Генштаб заявил о поражении целей в РФ и Крыму, но потом удалил сообщение

С начала суток, 4 июня, на фронте состоялось 28 боевых столкновений. На Кураховском направлении ситуация напряженная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Стоит добавить, что Генштаб также заявил об успешных ракетных ударах по паромной переправе во временно оккупированном Крыму и нефтяному терминалу в Краснодарском крае Российской Федерации, впрочем, по состоянию на 13:00 сообщение было удалено.
С начала суток враг 614 раз обстрелял позиции украинских бойцов, а также населенные пункты.
На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил. Силы обороны продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.
На Купянском направлении была отражена одна атака врага вблизи Степной Новоселовки. В частности продолжаются бои в районе Синьковки. Ситуация контролируемая.
На Лиманском направлении россияне пытаются приблизиться к нашим позициям неподалеку Ямполя.
На Краматорском направлении Силы обороны отражают штурмовые действия россиян в районе Клищеевки.
На Покровском направлении враг совершил уже шесть попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Птичьего. Сейчас были отбиты уже две атаки, еще четыре боестолкновения продолжаются.
На Кураховском направлении ситуация напряженная. В районе Красногоровки враг пытается оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций, продолжается бой.
На Времовском направлении отбита одна вражеская атака вблизи Старомайорского. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Золотой Нивы. Ситуация контролируемая.
На Приднестровском направлении россияне уже дважды пытались потеснить украинские подразделения вблизи Крынок.
Как рассказывали аналитики Института изучения войны (ISW), враг продолжает наступление на Харьковской области. В то же время наши бойцы отражают атаки россиян и возвращают позиции. Впрочем, у оккупантов также есть успехи.
За прошедшие сутки, 3 июня, согласно данным Генштаба, наши бойцы ликвидировали еще 1290 российских террористов. На сегодня общие потери врага в живой силе составляют 512 420 солдат.
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